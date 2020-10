Numero molto alto, rispetto alle quote dei giorni passati, per quanto riguarda i nuovi casi di Coronavirus tra i Castelli Romani e il litorale compreso fra Nettuno e Torvajanica (Pomezia). In particolare, dall'assessorato alla Salute della Regione Lazio hanno fatto sapere che la Asl Roma 6 ha sottolineato come siano 113 i contagi registrati nelle ultime 24 ore. Fra questi ci sono trentuno casi con link familiare o aventi un contatto con un caso già noto. In più, c'è un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione, mentre ventisei contagi hanno un link al cluster di una università privata di Marino, dove è in corso l'indagine epidemiologica.

Invariati, invece, i dati sui decessi (145) e sulle guarigioni (1.614). Di conseguenza, le persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'emergenza a oggi sono diventati 3.245.