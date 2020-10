La positività di una studentessa di una delle classi serali dell'Isiss "Pacifici e De Magistris" di Sezze ha costretto la dirigente scolastica Anna Giorgi ad attuare il protocollo previsto in questi casi dall'Azienda Sanitaria Locale.

La giovane, originaria di Roccagorga, sarebbe risultata positiva ad un tampone effettuato venerdì scorso, si sarebbe messa cautelativamente in quarantena in attesa del risultato e, una volta ricevuto esito positivo, lo avrebbe comunicato alla scuola.

Dal canto suo, la dirigente scolastica ha deciso di applicare il protocollo previsto, mettendo in quarantena compagni di classe e docenti della stessa, e chiudendo per la giornata di domani, 21 ottobre, l'intero istituto, che sarà sottoposto ad interventi di sanificazione. La giovane, come confermato dalla stessa dirigente, risulta asintomatica e con la Asl sta ricostruendo i suoi contatti più stretti affinché il link sia tracciato.