Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 10.874 con 144.737 tamponi (ieri 9.338 casi con 98.862 tamponi). Sono 142.739 gli attualmente positivi, mentre il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è ora di 434.449. Le vittime sono 89 (ieri 73), il totale dei morti sale a 36.705. Cresce anche la pressione sulle terapie intensive: oggi 73 in più, per un totale di 870. Scende al 7,5 per cento l'incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Continuano a salire rapidamente i ricoveri in terapia intensiva: sono 73 in più nelle ultime 24 ore, stando ai dati del ministero della Salute (ieri erano state 47). Il totale è ora di 870 persone in terapia intensiva. Balzo anche per i ricoveri con sintomi: sono 778 più di ieri, che portano il totale a 8.454. Sono in isolamento domiciliare 133.415 pazienti. Sono 2.046 i guariti/dimessi, in crescita rispetto a ieri, quando erano stati 1.498. Il totale dall'inizio della pandemia di coronavirus è ora 255.005.