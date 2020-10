Nel corso della giornata di oggi la società Progetto Ambiente ha comunicato che, a causa della riscontrata positività al Coronavirus di un operatore dell'Ecocentro comunale, la struttura rimarrà chiusa per due giorni.

In particolare, l'ecocentro di Aprilia non aprirà nelle giornate del 21 e 22 ottobre per procedere alla sanificazione dei locali.