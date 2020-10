Il sindaco di Cori, Mario De Lillis, fa chiarezza riguardo al caso di Coronavirus riscontrato ieri nel paese lepino e segnalato all'interno del bollettino giornaliero diramato dalla Asl di Latina. "Si tratta - spiega il primo cittadino - di un caso appartenente ad un cluster familiare già noto. Asintomatico in isolamento domiciliare. Questa mattina, presso il drive -in a Giulianello, sono stati effettuati 120 tamponi tra studenti, insegnanti e personale amministrativo delle scuole di Cori. I risultati ufficiali saranno messi a disposizione domani. Tutto si è svolto nella massima sicurezza ed efficienza. Voglio ringraziare la Asl, gli operatori sanitari, i vigili urbani, la protezione civile per l'ottimo lavoro fatto questa mattina . Un servizio dato alla comunità in modo impeccabile . Il covid cammina , evitiamo il più possibile cene pranzi, feste tra amici e familiari. Oggi rappresentano le maggiori fonti di contagio, quantomeno sul nostro territorio.