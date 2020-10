Ha fatto perdere le sue tracce e risulta irraggiungibile ormai da 24 ore. Si tratta di un uomo di 58 anni, Carlo Cifra, di Bassiano, la cui scomparsa preoccupa al momento amici e famigliari. L'uomo è scomparso da casa da ieri mattina ed era vestito con un maglione tipo militare e dei jeans. Sono stati attivati tutti i canali, con la famiglia che ha avvertito i carabinieri e la polizia locale, che, insieme alla Protezione Civile di Bassiano hanno avviato le ricerche. Di concerto il sindaco di Bassiano, Domenico Guidi, ha avviato la prassi per l'insediamento del centro operativo.

