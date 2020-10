E' stata effettuata questa mattina la sanificazione delle aule e degli spazi comuni all'interno dell'Isiss "Pacifici e De Magistris" di Sezze, dopo un caso di positività (una studentessa che frequenta il corso serale dell'indirizzo Alberghiero) segnalato ieri dalla Asl, che ha costretto la dirigente scolastica alla chiusura dell'intero plesso nella giornata odierna. E' stata la stessa dirigente, Anna Giorgi, a confermare che le operazioni di sanificazione si sono concluse con successo, spiegando che domani le lezioni riprenderanno con regolarità. La stessa preside ha fornito ulteriori dettagli circa il caso di positività, spiegando come si sia seguito il protocollo di concerto con l'Azienda Sanitaria Locale. L'intera classe della giovane studentessa è stata messa cautelativamente in quarantena ed è in attesa di esami per confermare o smentire un contagio. 19 studenti più 5 professori che hanno fatto lezione in quella classe nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì scorso dovranno attendere il risultato dei tamponi per poter rientrare in classe.