Nel corso del pomeriggio di ieri, ad Aprilia, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, nell'ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne di Velletri.

In particolare, il giovane, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di quattro etti di marijuana, di 60 grammi di hashish e di vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutto è stato chiaramente posto sotto sequestro mentre l'uomo, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.