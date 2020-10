Nella giornata di ieri, a San Felice Circeo, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di una particolare attività di polizia giudiziaria, hanno denunciato a piede libero un 27enne marocchino senza fissa dimora e attualmente detenuto nel carcere di Roma "Regina Coeli".

In particolare, i carabinieri lo ritengono il responsabile di un tentativo di furto messo a punto il 18 ottobre scorso in un ristorante del paese.

La denuncia è arrivata in quanto, nell'ambito della perquisizione operata il giorno successivo in occasione dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare di provenienza furtiva, chiaramente restituito al legittimo proprietario.