Di conseguenza, una volta concluse le formalità di rito in caserma, l'uomo è stato nuovamente arrestato e, su disposizione del magistrato di Latina, è stato riaccompagnato nella propria abitazione, dove attenderà il processo per direttissima da celebrarsi nel capoluogo.

L'uomo, in particolare, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ma i militari lo hanno sorpreso fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione.

Attorno alle 10 di questa mattina, a Terracina, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato, per evasione, un 34enne del posto.

