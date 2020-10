Nel corso della tarda serata di ieri, 20 ottobre 2020, a Latina, i carabinieri della Sezione radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato a piede libero un 28enne del posto.

In particolare, l'uomo è stato trovato al volante di un'auto, ma lo stava facendo senza patente in quanto gli era stata revocata. Per questo motivo, è stato denunciato per reiterazione nella guida senza patente.

Nello specifico, i militari dell'Arma lo hanno controllato in quanto si erano insospettiti dopo che l'uomo aveva provato ad allontanarsi dalla vista degli stessi.