Durante la mattinata di oggi, a Gaeta, i carabinieri della locale Tenenza, nell'ambito di alcuni particolari servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato a piede libero, proprio per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 20enne del posto.

In particolare, il giovane è stato "pizzicato" a cedere a un 19enne , per essere stato colto nell'atto di cedere ad un 19enne, alcuni grammi di hashish. Immediatamente perquisito, il ragazzo è stato trovato in possesso di ulteriori grammi otto grammi della medesima droga.

Chiaramente, lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre l'acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Latina.