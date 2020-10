«Apprendo con grande dolore del ritrovamento del corpo senza vita del nostro caro concittadino Carlo Cifra. Si era allontanato ieri mattina e, avvertiti dal cognato Oreste, subito ci siamo messi in moto alla sua ricerca. Purtroppo a nulla è giovato l'impegno dell'amministrazione e di tutte le forze dell'ordine che ringrazio per la collaborazione».

Con queste parole, colme di tristezza, il sindaco di Bassiano Domenico Guidi ha parlato della morte di Carlo Cifra, trovato senza vita nella giornata di oggi.

«Carlo era amato da tutti per la sua disponibilità e la sua cordialità, per l'impegno civico anche come donatore Avis - ha aggiunto Guidi -. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia. Una grave perdita per la nostra comunità, con il rammarico di non essere riusciti a fare di più».

Dramma a Bassiano, Carlo Cifra ritrovato morto 3 ore fa E' stato trovato poco dopo mezzogiorno, non lontano da casa sua da dove era sparito da poco più di 24 ore, il corpo senza vita di Carlo Cifra, un uomo di 58 anni residente nel paese lepino, nella zona delle case popolari, che aveva fatto perdere le tracce. Subito erano scattate le ricerche da parte dei famigliari e della macchina messa in piedi da polizia locale, sindaco e protezione civile. Arrivata da Roma, una squadra speciale per le ricerche, ha rinvenuto il corpo dell'uomo che, a quanto pare, soffriva di attacchi depressivi. Sul posto il pm che presto fornirà i primi dettagli. di: Gianpiero Terenzi