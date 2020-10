La Asl, nella giornata di oggi, ha inoltre comunicato altri 17 contagi da Coronavirus per Aprilia, che fanno salire il numero dei cittadini attualmente positivi.

L'anziana, deceduta lo scorso 16 ottobre, era ricoverata nella clinica "Città di Aprilia", mentre l'uomo di 69 anni è morto ieri nell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Una notizia che rattrista tutta la comunità, che dopo mesi si trova a riaggiornare anche il conto dei decessi nel giorno più duro per la provincia di Latina dall'inizio dell'epidemia.

Continuano a crescere i casi di Covid-19 ad Aprilia, un virus che negli ultimi giorni ha provocato anche la morte di due persone residenti in città: un uomo di 69 anni e una donna di 84 anni.

