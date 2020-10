Quarantacinque persone che presentano sintomi compatibili con il Covid-19: per questo motivo, dopo il provvedimento di sospensione dell'inizio della mensa emesso qualche giorno fa dal dirigente scolastico, il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà sta ordinando la chiusura in via precauzionale della scuola Primaria "Trilussa".

"La chiusura - ha spiegato il sindaco, evidenziando come il provvedimento sia stato richiesto dalla Asl Roma 6 - non interesserà la scuola dell'Infanzia, attualmente non direttamente coinvolta da casi di infezione e sita in un edificio distinto e indipendente rispetto alla Primaria. All'interno del plesso scolastico e tra la rete di contatti e familiari, si è sviluppato un cluster di circa 45 persone che presentano sintomi riconducibili al Covid-19. Nei prossimi giorni seguiranno nuovi aggiornamenti».