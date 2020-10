Dei 101 nuovi casi positivi in Provincia di Latina 2 sono abitanti di Cori. Il sindaco Mauro De Lillis in un post su Facebook rende noto che anch'essi sono relativi ad un cluster familiare già noto e al momento sarebbero soggetti asintomatici ed in isolamento familiare.

«Si continua il lavoro di effettuazione dei tamponi proprio per isolare i cluster e contenere la diffusione del virus» ricorda il primo cittadino che l'altro giorno ha informato la comunità sul fatto che presso il drive-in realizzato a Giulianello erano stati sottoposti a tampone oltre cento tra studenti e insegnanti.

«In merito ai tamponi del drive-in di ieri, destinato agli alunni, agli insegnanti e al personale amministrativo delle scuole di Cori posti in quarantena, si comunica che su 115 tamponi effettuati è risultato un positivo. Tutti gli altri negativi al test: una buona notizia. Domani pertanto si rientrerà a Scuola in tutta sicurezza, con tutti i plessi e i pulmini sanificati. La classe interessata dal caso di positività è posta in quarantena. Rinnovo l'invito a seguire scrupolosamente le prescrizioni stabilite dalle normative , l'osservanza e l'adozione delle norme di distanziamento sociale e di protezione individuale ormai ampiamente note a tutti. Rinnovo quindi l'invito ad evitare feste, cene, pranzi e qualsiasi altra forma di assembramento sociale in quanto potenziali strumenti di diffusione del covid - 19. L'amministrazione garantirà assistenza e supporto alle fasce deboli colpite dal virus. In particolare i Servizi Sociali in collaborazione con la Protezione civile garantiranno assistenza a domicilio , come la consegna della spesa, a chi è privo di una rete familiare. Rispettiamo queste poche ma importanti regole: per la nostra e per la salute degli altri»