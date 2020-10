«Voglio rivolgere alle famiglie di Salvatore e Angelica le condoglianze e l'abbraccio mio e di tutta la città - commenta il sindaco di Aprilia Antonio Terra -. Oggi torniamo a registrare due decessi e un aumento del numero dei positivi ricoverati: un evento che ci rattrista e ci preoccupa. Occorre mantenere la massima attenzione, soprattutto in casa e nelle situazioni quotidiane. Domani mattina è prevista una riunione anche con i vertici della ASL per fare il punto della situazione e capire insieme se siano necessari o meno ulteriori provvedimenti a livello territoriale»

Sono 243 i cittadini apriliani attualmente positivi al Coronavirus. Lo confermano i dati condivisi dalla ASL di Latina con il Comune di Aprilia questa mattina. Tra di essi, cresce il numero dei ricoverati presso strutture ospedaliere (20). 260 sono invece le persone in isolamento domiciliare precauzionale (non positivi).

