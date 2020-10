Primo caso di coronavirus all'interno del consiglio comunale di Castelforte. Si tratta del consigliere comunale Giuseppe Rosato, veterinario, risultato positivo al test sierologico. Ad annunciarlo stamattina è stato il sindaco di Castelforte Giancarlo Cardillo, il quale ha sottolineato che il componente dell'assise civica è già in isolamento e sta bene. Farà il tampone molecolare per conferma. "La diffusione del covid-19 -ha affermato il sindaco il quale ha inviato gli auguri di pronta guarigione al consigliere comunale - si fa sempre più importante e fermare questa pandemia dipende, moltissimo, dal nostro stile di vita sociale. Pertanto, sento il bisogno di richiamare tutti al rispetto delle indicazioni che più volte ci sono state fatte: distanziamento fisico, igiene delle mani e utilizzo (sempre) delle mascherine evitando, al massimo, di uscire di casa".

