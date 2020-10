Primo caso di alunno positivo al Coronavirus anche all'istituto comprensivo Dante Alighieri di Formia.. Si tratta del plesso scolastico che si trova nel centro della città del Golfo che ospita primarie, medie e liceo classico. Il dirigente scolastico ha annunciato l'interruzione delle attività di una classa, una prima della scuola secondaria di I grado, per la quale le attività sono state sospese. Alle famiglie è richiesto di non portare a scuola nemmeno eventuali fratelli e sorelle degli alunni della stessa classe.

