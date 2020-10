Arrivano immagini drammatiche dalla Migliara 53, dove questa mattina si è consumato un altro dramma della strada. A perdere la vita è stato un giovane ragazzo che viaggiava a bordo della Fiat 600 guidata da un suo amico, prima di andare incontro al suo fatale destino. Lo scontro è avvenuto con un mini-van Fiat guidato da un uomo. Per la giovane vittima non c'è stato purtroppo nulla da fare. Per gli altri due, feriti in modo molto grave, si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza e, per uno dei due - il più grave - quello dell'eliambulanza. Entrambi sono in ospedale.

Dramma della strada, incidente mortale sulla Migliara 53 3 ore fa Ancora un dramma sulle strade della provincia. Questa mattina si è verificato infatti un incidente mortale sulla Migliara 53, nel territorio di Sabaudia, nei pressi dell'incrocio con strada Segreta. La dinamica del drammatico impatto è in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale di Latina. Sul posto anche i vigili del fuoco. La circolazione, dalla Pontina, è interrotta all'altezza della rotonda della Migliara 53. di: La Redazione