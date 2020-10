È stata firmata questa mattina, dal sindaco Antonio Fargiorgio, l'ordinanza con cui è stata disposta la messa in quarantena della struttura per anziani Domus Aurea di via San Martino, ad Itri (leggi QUI l'ordinanza). L'atto è dovuto alla presenza di un alto numero di positività, riscontrate al tampone cosiddetto veloce.

"Ho già preso contatti e parlato direttamente con il Direttore Generale dell'ASL Latina, Giorgio Casati, con il quale ho ottenuto che già nel pomeriggio di oggi siano eseguiti presso la struttura i tamponi faringei, sia agli ospiti che agli operatori - spiega il sindaco - La situazione è sicuramente seria e delicata e l'Amministrazione la sta seguendo da vicino. Le Autorità Sanitarie stanno effettuando le verifiche ed i controlli di rito per accertare l'origine del contagio, posto che la struttura è chiusa al pubblico esterno da 40 giorni, come riferito dai responsabili.

In momenti come questi, appare ancora più necessario richiamare l'attenzione di tutti al rigoroso rispetto delle misure dettate per il contenimento del rischio contagio: utilizzo della mascherina, distanziamento, igiene frequente delle mani".