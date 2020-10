Gli arrestati sono stati condotti presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Ipredetti, dopo aver asportato un furgone fiat ducato all'interno del quale vi era materiale usato per pulizia e manutenzioni industriali, si sono dati alla fuga e per poi essere bloccati dal personale operante. il veicolo ed il materiale sono stati restituiti agli aventi diritto.

Nella giornata di ieri, alle 13 circa ad Aprilia, i carabinieri del locale Norm unitamente a quelli del norm di Latina, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di "furto aggravato in concorso" un 40enne, un 23enne ed un 22enne, residenti ad Aprilia.

