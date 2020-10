Un incidente stradale è avvenuto oggi, poco prima delle 15, in pieno centro a Latina, di fronte all'ospedale Santa Maria Goretti.

Per cause in fase di ricostruzione, all'altezza dell'incrocio tra via Giotto e via Canova, una Mercedes con alla guida un medico di 58 anni di Latina si è scontrata con una Yaris condotta da una donna.

L'impatto è stato molto violento e il semaforo che di trova all'incrocio è stato demolito. I due feriti sono stati trasportati in ospedale e fortunatamente non sono in pericolo di vita in base ai primi accertamenti. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della polizia locale.