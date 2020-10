Da chiarire le cause dello scontro, ma la persona abordo dell'auto diretta verso l'entroterra è rimasta ferita in modo grave, al punto da richiedere l'atterraggio dell'eliambulanza.

Un'auto, una station wagon, si è scontrata con un'altra vettura all'altezza del viadotto Anxur, un tratto in cui la carreggiata si restringe e il traffico è regolato con i semafori di senso unico alternato.

Incidente stradale nel primo pomeriggio sulla Terracina-Prossedi, la superstrada che collega la città con l'entroterra e conduce fino al bivio per Frosinone.

La lunga fila di auto sulla Terracina-Prossedi per un incidente

