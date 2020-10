Aggiornamento cittadini positivi al Covid-19, giovedì 22 ottobre ore 17.30

Al momento i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell'Asl Roma 6, sono diminuiti a 110, con sei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore e 12 persone guarite (10 ricoverati in ospedale e 100 in isolamento domiciliare).

Tra i positivi anche un dipendente della Ragioneria del Comune ed un altro dell'Ufficio Pianificazione del Territorio, asintomatico, in attesa di secondo referto. L'Amministrazione Comunale e l'Asl Roma 6, nel rispetto dei protocolli sanitari, hanno attivato tutte le procedure di prevenzione, di sanificazione e di contenimento per la puntuale gestione della problematica. Il personale dei due settori del Comune, a scopo cautelativo, è stato immediatamente collocato in smart working.