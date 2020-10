Quattro giovanissime ragazze sono state arrestate per rapina impropria dai poliziotti del commissariato Spinaceto.

In particolare, gli agenti sono intervenute all'interno di un negozio di un centro commerciale a Castel Romano - zona di confine fra Roma e Pomezia -, in quanto le giovanissime avevano rubato due paia di scarpe del valore complessivo di 120 euro, cercando di occultarle negli zaini che avevano con loro. Una volta scoperte, le ragazze hanno provato a fuggire e si sono scagliate contro le commesse presenti nel negozio, iniziando a minacciarle e a malmenarle.

È in tale frangente che gli agenti diretti da Silvia Agostini sono arrivati a Castel Romano, riuscendo a mettere in salvo le due donne e ad arrestare le giovani ladre, arrestate - come detto - per rapina impropria in concorso. Le commesse sono state soccorse: hanno riportato qualche giorno di prognosi.