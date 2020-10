I ragazzi durante il controllo apparivano agitati. durante le operazioni di identificazione, da un ulteriore ed attento controllo, veniva rinvenuta sostanza stupefacente tipo marijuana, circa 60 grammi, vista la giovane età dei ragazzi minorenni. si procedeva alla denuncia in stato di libertà, sequestro della sostanza e del bilancino.

Nella giornata di oggi, alle 13 circa ad Anzio, il personale della squadra investigativa del commissariato locale, mentre percorreva via Casl di Claudia, procedeva al controllo di due giovani, che a bordo di monopattini, adottavano incuranti del traffico veicolare una condotta alquanto pericolosa, salendo e scendendo dal marciapiede, mettendo a repentaglio la loro e altrui incolumità.

