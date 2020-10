nei confronti del predetto, espletate le formalità di rito, veniva convalidato l'arresto da parte del Tribunale di Latina e nuovamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell'udienza fissata per il mese di gennaio 2021.

Il prevenuto, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva sorpreso dai militari, fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione.

Nella giornata di mercoledì, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Terracina traevano in arresto, nella flagranza del reato di "evasione" un 34enne del luogo.

