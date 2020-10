Si è allontanato da casa questa mattina poco dopo le 8 e da allora si sono perse le sue tracce. Sono in corso da ore a Sabaudia le ricerche per rintracciare Federico Ginanneschi, 59 anni del posto. I familiari hanno presentato denuncia ai Carabinieri ma in questa fase anche singola segnalazione potrebbe fare la differenza. Federico Ginanneschi è uscito a piedi, non ha documenti né cellulare.

L'ultima volta che è stato visto indossava un giubbotto verde, un paio di jeans e uno zaino della Lotto blu e grigio. Chiunque lo abbia visto può contattare il numero 329 1668783. Un appello rivolto anche a chi prende mezzi pubblici.