"Non poteva che finire così, con una archiviazione, l'indagine a carico dell'assessore Castaldo per la questione Q3". Così il gruppo consiliare di Latina Bene Comune ha commentato la notizia dell'archiviazione nei confronti dell'assessore all'urbanistica.

"Non ho mai avuto dubbi sull'operato dell'assessore – commenta Celina Mattei, la presidente della commissione Governo del territorio – Mi aspettavo che la vicenda si sarebbe conclusa con un nulla di fatto. La questione del Q3 era peraltro stata affrontata in più commissioni e già all'epoca fu chiarito in modo limpido ed in sede istituzionale tutto l'iter della pratica alla presenza sia dell'assessore che della segretaria generale Rosa Iovinella. Già allora non avevamo dubbi sulla bontà dell'operazione, oggi questo viene confermato dai magistrati".