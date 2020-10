"Lunedì 26 Ottobre riapre la scuola dell'Infanzia di Castagneto "La Mimosa", tutti i bambini soggetti al controllo tampone al drive-in sono risultati negativi e quindi con tranquillità e sempre rispettando tutte le norme e le prescrizioni, le attività didattiche possono riprendere". A renderlo noto, il sindaco di Formia, Paola Villa.

"Restano in quarantena preventiva i ragazzi della IA scuola media Dante Alighieri, che con l'ausilio della Asl saranno convocati e sottoposti al tampone presso il drive-in dell'Ospedale di Gaeta, tra domani e domenica, insieme ad alcuni insegnanti e collaboratori scolastici. Inoltre nel pomeriggio di domani il piano dove è ubicata la classe IA e i servizi igienici usati dalla classe, rimasti interdetti in questi giorni, sempre della Dante Alighieri, saranno sottoposti alla sanificazione. Continua il monitoraggio dei positivi della nostra città da parte della Asl ed il tracciamento dei link epidemiologici. Il 90% dei positivi di Formia sono a casa, la maggior parte sono asintomatici e fortunatamente stanno bene, in attesa di negativizzarsi".