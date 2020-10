Un'agente della Polizia Locale di Sezze è risultata positiva al Covid-19. La donna, che lavora a Sezze ma risiede in un altro, ha immediatamente allertato il Comandante Lidano Caldarozzi e i suoi colleghi circa la sua positività. Lo stesso Caldarozzi, confermando che l'agente in questione è asintomatica, ha ritenuto opportuno prendere i provvedimenti del caso, mettendo in quarantena cautelativa i colleghi della donna che con lei avevano effettuato un turno.

Cinque di loro, quindi, dovranno stare a casa il tempo necessario per confermare la loro negatività e nel frattempo i locali all'interno della sede della Polizia Locale in via Piagge Marine saranno sottoposti alle operazioni di sanificazione. A causa di questa situazione, come spiegato dal Comandante Caldarozzi, i 5 agenti della Polizia Locale attualmente disponibili si limiteranno ai servizi essenziali, l'entrata e l'uscita degli studenti dalle scuole, la gestione delle situazioni di emergenza e le procedure legate alla polizia giudiziaria.