Sono ventotto le persone che attualmente sono positive al Coronavirus a Minturno. Lo ha annunciato il sindaco Gerardo Stefanelli il quale ha precisato che nessuna e ricoverata in ospedale e diciotto di loro appartengono a quattro nuclei familiari.

Lo stesso primo cittadino ha altresì comunicato che studenti e professori del liceo scientifico Alberti di Marina di Minturno, delle scuole medie di Scauri e Minturno e delle elementari di Minturno domani saranno sottoposti a tampone antigienico per porre fine alla quarantena determinata da alcune positività che si sono registrate negli ultimi giorni. I test si terranno presso l'ospedale Di Liegro di Gaeta.

Lo stesso primo cittadino aveva proposto di nuovo l'area ex Sieci di Scauri per effettuare i test, ma la Asl ha preferito il nosocomio gaetano. Il primo cittadino a tal proposito non ha nascosto il proprio rammarico in quanto poteva essere ripetuta l'esperienza di alcuni giorni fa quando furono fatti i tamponi agli alunni della scuola Balbo di Scauri. L'appuntamento è fissato per domattina dalle 9 alle 12.