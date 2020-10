Forse lo hanno individuato nel traffico e seguito fin sotto casa, una villetta di via Modigliani, fatto sta che hanno aspettato che scendesse dall'auto per aprire il cancello e a quel punto gli sono saltati addosso per sfilargli l'orologio. Peccato per loro che il bottino si sia rivelato un Rolex falso, una riproduzione neppure troppo fedele del costoso cronografo di produzione svizzera. L'episodio si è consumato ieri sera, nella zona della chiesa della parrocchia Santa Domitilla, ai danni di un anziano che non ha potuto fare nulla per sventare l'azione di due banditi scappati a bordo di uno scooter.

Del caso si sono occupati i Carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti per ricostruire l'accaduto e raccogliere una descrizione dei fuggitivi. Identikit piuttosto vago visto che gli autori dell'azione fulminea indossavano i caschi di protezione che hanno permesso loro di nascondere i connotati. Il malcapitato non è stato neppure in grado di fornire una descrizione del ciclomotore usato dagli sconosciuti per muoversi.

I militari del maggiore Carlo Maria Segreto ritengono che ad agire siano stati degli sprovveduti, di certo non criminali esperti. La vittima è riuscita a evitare che la situazione potesse degenerare, semplicemente evitando di opporre resistenza ai banditi, uno dei quali gli ha sfilato l'orologio dal polso senza fare ricorso alla violenza. Le indagini sembrano orientate verso gli ambienti della microcriminalità locale.