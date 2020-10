Abbandono di difesa. Sette avvocati che assistono d'ufficio altrettanti imputati nei processi penali che si sono svolti in Tribunale a Latina, nelle ultime settimane sono stati segnalati dall'autorità giudiziaria al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Latina. Gli episodi si sono verificati in particolare all'udienza monocratica quando gli avvocati che erano nominati d'ufficio non si sono presentati; a quel punto sia in aula che all'esterno non c'erano altri legali e così niente da fare.

I magistrati hanno scritto in Procura per abbandono di difesa e il caso non è escluso che possa avere strascichi dal punto di vista disciplinare.

Nessuno immaginava all'arrivo di numerose segnalazioni nell'ufficio giudiziario di piazza Buozzi e proprio per questo il commissario dell'Ordine Giacomo Mignano ha scritto agli iscritti: sottolineando che non sia stata presentata alcuna giustificazione e che l'assenza ha come conseguenza un illecito deontologico insieme a tutte le valutazioni del caso che saranno analizzate.