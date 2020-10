Confermata la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri benessere, centri termali, con eccezione per l'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

Come riportato dal Corriere della Sera, viene confermata la chiusura di locali pubblici alle 18, che però potranno comunque restare aperti la domenica e i giorni festivi (sempre fino alle 18). L'obiettivo di quest'ultima decisione, secondo il Comitato Tecnico Scientifico, è limitare le riunioni familiari della domenica.

È ufficiale: il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm Covid. Il provvedimento entrerà in vigore domani, fino al 24 novembre.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli