Regione Lazio in lutto per la morte di Giovanni Bartoloni, che lavorava presso l'Ente della Pisana lavorava come portavoce al fianco del vicepresidente Daniele Leodori. 51 anni, papà di due bambini, sempre aperto al confronto e disponibile con tutti, professionista di grande esperienza, pronto a discutere di notizie e politica sin dalle prime ore del mattino, lascia un vuoto davvero incolmabile tanto nella comunità giornalistica ma ancora di più fra i familiari e fra quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo ed apprezzarlo.

Giovanni Bartoloni ha lottato con tutte le sue energie fino alla fine contro il coronavirus. Al suo fianco la famiglia, gli amici e i colleghi, che non hanno smesso un istante di informarsi costantemente sul suo stato di salute. La sua lotta, però, non è purtroppo servita: infatti, dopo essere stato intubato da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva dello Spallanzani, si è aggravato di colpo. La situazione è precipitata nella notte tra sabato e domenica e ora l'intera Regione e la comunità giornalistica di Roma e del Lazio piangono la sua scomparsa.

Giornalista affermato ed apprezzato, prima di arrivare alla Pisana ha avuto una carriera ricca di soddisfazioni: la Provincia con il presidente Enrico Gasbarra, poi Alitalia ed Equitalia. Nel mezzo anche un'esperienza come collaboratore al Parlamento europeo. Tutti ora si stringono alla sua famiglia.