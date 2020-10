Da ieri mattina si sono perse le tracce di un paziente positivo che era in isolamento all'hotel Excelsior, la struttura utilizzata dall'Asl Latina per monitorare i malati di Covid che non necessitano del ricovero ospedaliero.

Si tratta di un giovane del 1994 originario del Senegal che si è allontanato dall'hotel di Latina Scalo. Il 26enne senegalese è asintomatico e già in passato aveva dato segnali di insofferenza provando a scappare almeno in altre due occasioni