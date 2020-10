Chiuso per tutta la giornata odierna il palazzo comunale di Santi Cosma e Damiano. Lo ha disposto il sindaco Franco Taddeo dopo la positività di un dipendente del municipio. Già nella mattinata è prevista la sanificazione ed igienizzazione per prevenzione contaminazione da Covid19. Una decisione adottata a titolo precauzionale e ufficializzata con una ordinanza firmata nella serra di ieri. Il dindaco Taddeo ha già preso contatti con la Asl per sottoporre a tampone tutti i dipendenti comunali, i quali solo per la giornata di oggi sono stati posti in ferie d'ufficio. Sono comunque garantiti i servizi di Polizia Locale, Protezione Civile, Stato Civile, il Trasporto Scolastico e quelli della squadra operai.