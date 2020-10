Coronavirus, il bollettino Asl riferisce di 15 casi di contagio, ma sindaco Mitrano, anche attraverso un video Fb, parla di 20 casi odierni di cui una quindicina finanzieri.

"Manteniamo alta la guardia. Oggi a Gaeta si registrano 20 nuovi casi, tutti asintomatici. Una parte, 15, riportati nel bollettino quotidiano dell'Asl di Latina. Parliamo di allievi della Scuola Nautica della Guardia di Finanza che sono stati messi in quarantena, in via precauzionale, già da qualche giorno mentre è stata prontamente ricostruita la rete dei contatti. Massima attenzione, massima cautela e rispettiamo le indicazioni che ci sono state fornite: distanziamento sociale, l'utilizzo della mascherina e la sanificazione delle mani"