Il personale del Soccorso Alpino - coadiuvato, come detto, dai carabinieri di Zona -, di conseguenza, li ha rintracciati e accompagnati alla propria auto, ponendo fine alla disavventura domenicale.

A quel punto, la sala operativa ha subito girato la segnalazione al personale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, con gli uomini delle Stazioni di Latina e Collepardo che si sono messi immediatamente in contatto con la coppia di escursionisti del litorale. Una volta raggiunti telefonicamente, quindi, i due ragazzi di Ardea e Pomezia hanno risposto alle domande dei soccorritori e sono riusciti a far individuare la loro posizione.

La coppia - 31enne di Pomezia lui e 28enne di Ardea lei - ha subito capito di non riuscire a trovare la strada del ritorno e, di conseguenza, i due hanno deciso di contattare il Numero unico di emergenza 112 per chiedere aiuto.

I due, sul versante di Carpineto Romano, stavano effettuando un'escursione per raggiungere la vetta del monte quando hanno perso l'orientamento.

