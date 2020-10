Da tempo non si vedeva una piazza del Popolo così piena: ristoratori, titolari di pub, gelaterie, pasticcerie e altri locali pubblici, ma anche gestori di palestre e piscine si sono riuniti sotto il Comune, per manifestare pacificamente contro le restrizioni imposte alle categorie dal Dpcm.

Oltre ai commercianti, hanno preso parte alla manifestazione anche tanti cittadini, non direttamente colpiti dalle restrizioni. La manifestazione si è però poi movimentata con striscioni, fumogeni, petardi e cori contro il Premier Conte e il sindaco Coletta, che però sembrano arrivare non dal frangente dei commercianti ma da alcuni privati cittadini e pare che i commercianti si stiano dissociando: "Non siamo qui per insultare", dichiarano alcuni di loro.