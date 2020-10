Il sindaco Coletta è sceso in piazza per parlare direttamente ai tantissimi manifestanti. Contestato fortemente, spesso interrotto dalle urla, il sindaco ha provato a spiegare quanto successo ieri, ossia di come tutti i sindaci d'Italia abbiano chiesto al Governo risarcimenti immediati a tutte le categorie più colpite dalle restrizioni del Dpcm. Ecco il video.