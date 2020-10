E' in corso l'udienza del processo "Alba Pontina", dove per la prima volta è stato ascoltato dal carcere, Armando Di Silvio, considerato "il capo". La sua deposizione non lascia spazio ad interpretazioni riguardo le accuse mossi nei suoi confronti dai pentiti, Renato Pugliese e Agostino Riccardo: "Sono due bugiardi, malfattori drogati e ludopatici. Io non sono un mafioso, sono un povero zingaro sfortunato, no n ho fatto niente a nessuno". La lunga udienza in Tiibunale ha toccato diversi punti, tra cui il nodo cruciale che riguarda il nesso con la politica. Di Silvio nega tutto: "Sono un zingaro non ho mai votato".