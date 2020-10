Si registra un nuovo caso di positività al Covid-19 tra gli studenti dell'Isiss "Pacifici e De Magistris" di Sezze. A comunicarlo è stata la dirigente scolastica dell'istituto di viale dei Cappuccini, Anna Giorgi, che ha confermato la positività al tampone di uno studente del IV Alberghiero. Immediati sono scattati i protocolli previsti in questi casi.

I compagni di classe del giovane e i docenti che sono stati in quella classe sono stati messi in quarantena, mentre nella giornata di domani, 28 ottobre, la struttura sarà chiusa per un intervento di sanificazione straordinaria.

Proprio l'indirizzo Alberghiero del "Pacifici e De Magistris" era rimasto l'unico dei 5 (Classico, Scientifico, Scienze Umane e Tecnico Commerciale) ad essere rimasto con la didattica in presenza alla luce delle recenti disposizioni del Governo, mentre per gli altri indirizzi si era deciso di ricorrere alla didattica a distanza.