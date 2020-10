Un tavolo permanente di confronto in Prefettura per le cateogrie commerciali più colpite dalle restrizioni anti Covid-19, per intercettare il disagio economico e per accelerare l'erogazione delle risorse stanziate a livello europeo e nazionale, coinvolgendo l'intero sistema della governance territoriale. Questo è quanto emerso qeusta mattina, nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla presenza del presidente della Camera di Commercio e di Confcommercio Lazio Sud, Giovanni Acampora.

Compito del tavolo sarà offrire un dovuto e costante confronto alle categorie interessate, con particolare attenzione alla condivisione con la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate sulle eventuali criticità nell'attribuzione dei ristori, così da assicurare una efficace e tempestiva risposta alle preoccupazioni dei commercianti.

A chiusura dell'incontro si è ribadita la necessità che vengano rispettate le misure disposte dal Dpcm per evitare l'ulteriore aggravamento della situazione sanitaria