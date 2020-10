L'incidente si è registrato allo stop della rampa di uscita dalla Pontina, all'incrocio con la strada che porta nel centro di Borgo Montello. Per i rilievi e gli accertamenti del caso è intervenuta la Polizia Locale di Latina con l'ausilio della Polizia stradale che sta deviando il traffico.

Un violento tamponamento tra due autobus Cotral del trasporto pubblico regionale, è costato il trasporto in ospedale per i due conducenti e un passeggero, due dei quali soccorsi con l'urgenza riservata ai codici rossi.

