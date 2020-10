A Velletri ci sono 192 persone attualmente positive al Coronavirus. E l'età media dei contagiati è scesa a 38 anni. Sono questi i due dati di maggior impatto che poco fa, con una diretta Facebook, ha reso noti il sindaco della città, Orlando Pocci.

Il primo cittadino, oltre a fare il punto sulle recenti manifestazioni di piazza, ha parlato anche della situazione delle scuole: «Sette classi nella scuola dell'obbligo sono attualmente in quarantena - ha aggiunto il sindaco di Velletri -. Nel momento di picco erano state 11. Fortunatamente, dunque, quanto abbiamo messo in campo per tutelare gli studenti e il personale scolastico sta dando i suoi frutti. E devo dire che i ragazzi sono bravi, perché riescono a portare la mascherina durante l'attività didattica».