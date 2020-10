Il sindaco di Formia Paola Villa ha emesso un'ordinanza che impone la quarantena a tutta la struttura comunità alloggio per anziani gestita dalla Soc. Coop. Sociale "Pleiadi" sita in via Appia lato Napoli.

È scritto nell'ordinanza che nessuno potrà uscire dal perimetro della struttura, né ospiti né operatori. Questo fa seguito alla nota dell'asl in cui si segnalava la positività di un operatore della struttura, che ospita in totale 10 anziani e due operatori.