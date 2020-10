Salgono a 227 i cittadini positivi al Covid-19 nel Comune di Pomezia, di cui 5 ricoverati presso strutture ospedaliere e 222 in isolamento domiciliare. A renderlo noto è il sindaco, Adriano Zuccalà, che informa come siano aumentati anche i guariti che raggiungono quota 157. Sono 33 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).

Per quanto riguarda Nettuno, in data odierna la Asl Roma 6 ha registrato un nuovo caso di Coronavirus. Gli attualmente positivi sono 129 di cui cinque ospedalizzati.